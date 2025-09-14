Grealishs Renaissance: 58-Millionen-Kauf schon geplant?

Es wäre wohl nicht ungewöhnlich gewesen, hätte Jack Grealish beim FC Everton eine gewisse Anlaufzeit gebraucht. Bei Manchester City hatte der Linksaußen im Saisonverlauf immer weniger gespielt (715 Ligaminuten), auch die Offensiv-Ausbeute war mit drei Treffern und fünf Vorlagen in 32 Pflichtspielen ausbaufähig.

Entsprechend gab es von Everton-Coach David Moyes zu Saisonbeginn dem ‚Telegraph‘ zufolge die Ansage: „Du wirst als Ersatzspieler beginnen und dir deinen Platz verdienen müssen.“ Doch lange brauchte Grealish nicht, um bei den Toffees zu einem wichtigen Faktor zu werden.

Nach seinem 19-minütigen Ligadebüt folgten drei Startelfeinsätze in Folge, in denen die City-Leihgabe satte vier Tore auflegte und vor wenigen Tagen den Award als Spieler des Monats August abräumte – zum ersten Mal in seiner Karriere. Schon jetzt ist Grealish vom Aussortierten in Manchester zum Publikumsliebling bei Everton geworden.

„Ein wirklich guter Kerl“

„Wir wissen, dass er ein Rebell sein kann, aber er ist ein wirklich guter Kerl“, sagt Trainer Moyes in der ‚Daily Mail‘, „wir haben lange darüber nachgedacht. Ich habe mich gefragt: ‚Bekommen wir einen Jack Grealish, der vielleicht auf dem absteigenden Ast ist? Wird er nicht mehr in der Lage sein, Leistung zu bringen?‘“ Doch die Abwärtsspirale aus den vergangenen Jahren scheint gestoppt.

Laut Moyes ist die Auszeichnung als Spieler des Monats daher eine „große Sache“: „Er hat sie nicht bekommen, als er bei Aston Villa war, und er hat sie auch nicht bekommen, als er bei Manchester City war. Das zeigt einfach, dass er wieder auf dem Weg nach oben ist. Und ich sage Ihnen, ich glaube wirklich, dass er noch zwei oder drei Stufen höher kommen kann.“

Everton hat sich schon entschieden

Am gestrigen Samstag ging es gegen Grealishs alte Liebe Aston Villa. Bei seiner Rückkehr konnte der Rechtsfuß beim 0:0 zwar seine Bilanz vorerst nicht weiter verbessern. Doch offenbar hat Everton seine Entscheidung bezüglich der weiteren Zukunft ungeachtet der jüngsten Partie getroffen. Denn dem ‚Telegraph‘ zufolge hat man beim Liverpooler Klub die Festverpflichtung von Grealish bereits fest im Blick.

Bei umgerechnet rund 58 Millionen Euro liegt der vereinbarte Preis für den Edeltechniker. Dem Bericht nach ist die Ablöse jedoch nicht eindeutig festgelegt und mehr eine vorläufige Bewertung. Schließlich läuft der City-Vertrag 2027 aus, nächsten Sommer wäre das also ein Jahr vor Vertragsende. Entsprechend könnte der Kaufpreis sinken und Everton darf sich Stand jetzt über einen echten Coup freuen.