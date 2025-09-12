Menü Suche
Kommentar 38
Zwei bittere Ausfälle beim BVB

von Julian Jasch - Quelle: Bild | Ruhr Nachrichten
Julian Brandt mit seinen Kollegen @Maxppp
Heidenheim BVB

Borussia Dortmund muss am Wochenende unter anderem auf Julian Brandt verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt ein Einsatz für den Offensivspieler am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim zu früh. Brandt wurde während der Länderspielpause am Kahnbein des linken Handgelenks operiert. Ursprünglich ging man davon aus, dass der 29-Jährige rechtzeitig wieder fit wird, um am dritten Spieltag mitzuwirken.

Damit nicht genug: Auch Aarón Anselmino (20) fällt gegen Heidenheim offenbar aus. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge steht der argentinische Innenverteidiger angeschlagen nicht zur Verfügung. Ob Brandt und Anselmino wieder eine Option sind für den Champions League-Auftakt am Dienstag (21 Uhr) gegen Juventus Turin, wird sich noch zeigen.

