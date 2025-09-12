Zwei bittere Ausfälle beim BVB

Borussia Dortmund muss am Wochenende unter anderem auf Julian Brandt verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt ein Einsatz für den Offensivspieler am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim zu früh. Brandt wurde während der Länderspielpause am Kahnbein des linken Handgelenks operiert. Ursprünglich ging man davon aus, dass der 29-Jährige rechtzeitig wieder fit wird, um am dritten Spieltag mitzuwirken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit nicht genug: Auch Aarón Anselmino (20) fällt gegen Heidenheim offenbar aus. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge steht der argentinische Innenverteidiger angeschlagen nicht zur Verfügung. Ob Brandt und Anselmino wieder eine Option sind für den Champions League-Auftakt am Dienstag (21 Uhr) gegen Juventus Turin, wird sich noch zeigen.