BVB: Beier spricht über angeblichen Fast-Abschied

Maximilian Beier hat Stellung zu den Wechselgerüchten im abgelaufenen Transfersommer bezogen. „Ich habe mitbekommen, dass da einige Meldungen im Umlauf waren. Ich durfte mir dann auch ein paar Sprüche von meinen Mitspielern anhören“, sagt der Angreifer im Interview mit ‚Eurosport‘, „ich habe mit Niko (Kovac, Anm. d. Red.) darüber gesprochen, er hat mir ganz klar gesagt, dass ich hierbleiben soll. Ich habe ihm in dem Gespräch ebenfalls signalisiert, dass ich keinerlei Abwanderungsgedanken hege und in Dortmund bleiben möchte.“ Allen voran war es der FC Brentford, der Borussia Dortmund dem Vernehmen nach bis zu 70 Millionen Euro für Beier bot.

Dabei lief es für den 22-Jährigen in seiner ersten Saison im Trikot der Schwarz-Gelben eher wechselhaft. Anfangs pendelte der 28,5-Millionen-Einkauf von der TSG Hoffenheim zwischen Startelf und Jokerrolle. Ab Februar mit Kovac an der Seitenlinie steigerte sich auch Beier mit elf Torbeteiligungen in den bisherigen 21 Einsätzen unter dem Kroaten: „Wir verstehen uns gut, wir reden sehr viel miteinander. In der vergangenen Saison hatte ich unter ihm eine sehr gute Phase, er hat mich besser gemacht. Er setzt mich konsequent auf meiner präferierten Position ein – also in der Doppelspitze oder als hängender Stürmer im Zentrum. Das kommt mir sehr entgegen.“