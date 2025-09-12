Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Augsburg wird Mounié los

von Remo Schatz
Steve Mounié applaudiert den Fans @Maxppp

Der FC Augsburg hat noch eine Lösung für Steve Mounié gefunden. Wie Süper Lig-Klub Corendon Alanyaspor offiziell bekanntibt, wir der beninische Nationalspieler für eine Spielzeit ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Corendon Alanyaspor 🌊☀️
🤝🏻 Hoş geldin Steve Mounié!

Kulübümüz, Augsburg takımından Beninli milli santrafor Steve Mounié ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

#CorendonAlanyaspor
Bei X ansehen

Mounié war im vergangenen Jahr von Stade Brest in die Fuggerstadt gewechselt, spielt in den aktuellen Planungen aber kaum eine Rolle. Bis 2027 ist der bullige 30-jährige Stürmer noch vertraglich gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Augsburg
Alanya
Steve Mounié

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Augsburg Logo FC Augsburg
Alanya Logo Alanyaspor
Steve Mounié Steve Mounié
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert