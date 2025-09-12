Bundesliga
Augsburg wird Mounié los
@Maxppp
Der FC Augsburg hat noch eine Lösung für Steve Mounié gefunden. Wie Süper Lig-Klub Corendon Alanyaspor offiziell bekanntibt, wir der beninische Nationalspieler für eine Spielzeit ausgeliehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Corendon Alanyaspor 🌊☀️ @Alanyaspor – 11:51
🤝🏻 Hoş geldin Steve Mounié!Bei X ansehen
Kulübümüz, Augsburg takımından Beninli milli santrafor Steve Mounié ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
#CorendonAlanyaspor
Kulübümüz, Augsburg takımından Beninli milli santrafor Steve Mounié ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
#CorendonAlanyaspor
Mounié war im vergangenen Jahr von Stade Brest in die Fuggerstadt gewechselt, spielt in den aktuellen Planungen aber kaum eine Rolle. Bis 2027 ist der bullige 30-jährige Stürmer noch vertraglich gebunden.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden