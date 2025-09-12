Augsburg wird Mounié los

Der FC Augsburg hat noch eine Lösung für Steve Mounié gefunden. Wie Süper Lig-Klub Corendon Alanyaspor offiziell bekanntibt, wir der beninische Nationalspieler für eine Spielzeit ausgeliehen.

Mounié war im vergangenen Jahr von Stade Brest in die Fuggerstadt gewechselt, spielt in den aktuellen Planungen aber kaum eine Rolle. Bis 2027 ist der bullige 30-jährige Stürmer noch vertraglich gebunden.