Bestätigt: HSV verpasste zwei Transfers

Dem Hamburger SV sind in diesem Transfersommer zwei Neuzugänge durch die Lappen gegangen. Im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ bestätigt Vorstand Sport Stefan Kuntz: „Kurz nach dem Aufstieg glaubten einige, dass nur Luka Modric oder Thomas Müller HSV-adäquate Zugänge gewesen wären. Die Wahrheit aber ist: Wir waren an Fabian Rieder und William Böving dran – der eine entschied sich für Augsburg, der andere für Mainz.“ Insgesamt elf Neuzugänge fanden den Weg zu den Rothosen, die nach sieben Jahren in der 2. Bundesliga einen Umbruch hinter sich haben.

„Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Wir sind größtenteils mit einem Zweitligakader aufgestiegen. Deshalb fiel der Umbruch im Sommer auch so groß aus“, erklärt Kuntz. Mit einem Punkt aus den ersten zwei Partien sind die Hamburger nicht gut in die Saison gestartet, am Samstag (18:30 Uhr) gastiert der HSV zudem in der Allianz Arena beim FC Bayern.