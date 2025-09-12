Openda erläutert Juve-Wechsel

Loïs Openda (25) hat die Gründe für seinen Wechsel zu Juventus Turin dargelegt. Im Zuge seiner Vorstellung bei den Bianconeri sagte der Neuzugang von RB Leipzig: „Die Entscheidung für Juventus fiel mir leicht: Es ist einer der wichtigsten Vereine Italiens und der Welt, es gibt viele Topspieler, die diese Farben getragen haben und von denen auch ich mich inspirieren lassen kann.“ Openda wechselte per Leihe mitsamt Kaufpflicht in Höhe von rund 40 Millionen Euro zu Juventus, die Leihgebühr beträgt 3,3 Millionen Euro.

Dass er anders als in Leipzig bei Juventus seinen Stammplatz nicht sicher hat, ist Openda bewusst: „Es gibt viele großartige Stürmer in dieser Mannschaft, ich weiß, dass ich nicht alle Spiele bestreiten werde, aber wir werden alle zusammenarbeiten, um das Beste für Juventus zu erreichen. Ich bin flexibel und passe mich an, ich stehe dem Trainer und den Bedürfnissen der Mannschaft voll und ganz zur Verfügung.“ Mit Jonathan David (25) und Dusan Vlahovic (25) hat Juve zwei weitere Angreifer mit Stammplatzambitionen im Kader. Sein Debüt für die Alte Dame könnte Openda am morgigen Samstag (18 Uhr) im Topspiel gegen Inter Mailand feiern.