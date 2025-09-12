Menü Suche
Bayern-Zugang: Liverpool wollte Díaz eintauschen

von David Hamza - Quelle: The Telegraph
Luis Díaz im Training des FC Bayern @Maxppp

Rund ein Jahr vor seinem Transfer zum FC Bayern wäre Luis Díaz (28) gerne innerhalb der Premier League zu Manchester City gewechselt. Laut dem ‚Telegraph‘ plante der FC Liverpool daraufhin, den kolumbianischen Linksaußen zu den Skyblues zu transferieren und im Gegenzug Mittelstürmer Julián Álvarez (25) an die Anfield Road zu holen. „Wir verkaufen nicht an Konkurrenten“, so Citys angebliche Antwort. „Wir auch nicht“, entgegnete der LFC laut dem ‚Telegraph‘.

Der Tauschdeal kam also nicht zustande, Álvarez wechselte stattdessen für bis zu 95 Millionen Euro zu Atlético Madrid und Díaz blieb in Liverpool. In diesem Sommer unterschrieb der Rechtsfuß dann einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern. Die Münchner zahlen eine Sockelablöse von 70 Millionen Euro, fünf weitere Millionen können an Boni folgen. In seinen ersten vier Bayern-Pflichtspielen sammelte Díaz fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
