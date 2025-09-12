Ablösefrei: Bayern-Juwel vor dem Abflug?

Es sollen wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung zu den Profis des FC Bayern schaffen, das ist die klare Zielsetzung für die laufende Saison und die nächsten Jahre. Ein Spieler, der in diese Kategorie fällt, ist Adin Licina. In den Planungen von Cheftrainer Vincent Kompany spielt das 18-jährige Eigengewächs aktuell aber keine Rolle.

Wohl auch ein Grund, warum Licina einen Abschied aus München in Erwägung zieht. Nach Informationen von ‚Sky‘ will Bayern den 2026 auslaufenden Vertrag zwar verlängern, „einen vernünftigen Plan“ habe der Rekordmeister dem Außenstürmer, der gerne auch auf der Zehn agiert, bislang aber nicht vorgelegt.

Andere Vereine womöglich schon. Mehrere Interessenten aus dem In- und Ausland sollen beim deutschen U19-Nationalspieler ihre Visitenkarte abgegeben haben. In dieser Spielzeit hat Licina sechs Partien für Bayerns Zweitvertretung in der Regionalliga absolviert (ein Tor, vier Assists). Das nächste Ziel ist der Profibereich – bei welchem Verein, ist noch offen.