Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

HSV-Zugang: Vieira bei Bayern angeboten

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Fabio Vieira weiß so gar nicht, worauf er sich eingelassen hat @Maxppp

Fábio Vieira wurde vor seinem Wechsel zum Hamburger SV auch dem FC Bayern angeboten. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Demnach offerierten dessen Berater den 25-jährigen Portugiesen den Münchnern als möglichen Ersatz für den verletzten Jamal Musiala.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCB zeigte jedoch kein Interesse. Lange führte die Spur bei Vieira dann zum VfB Stuttgart. Doch am letzten Tag des Transferfensters schnappte der HSV zu und holte den Kreativspieler per Leihe mit Kaufoption vom FC Arsenal an die Elbe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
FC Bayern
Arsenal
Fabio Vieira

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
FC Bayern Logo FC Bayern München
Arsenal Logo FC Arsenal
Fabio Vieira Fabio Vieira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert