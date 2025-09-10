HSV-Zugang: Vieira bei Bayern angeboten

Fábio Vieira wurde vor seinem Wechsel zum Hamburger SV auch dem FC Bayern angeboten. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Demnach offerierten dessen Berater den 25-jährigen Portugiesen den Münchnern als möglichen Ersatz für den verletzten Jamal Musiala.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCB zeigte jedoch kein Interesse. Lange führte die Spur bei Vieira dann zum VfB Stuttgart. Doch am letzten Tag des Transferfensters schnappte der HSV zu und holte den Kreativspieler per Leihe mit Kaufoption vom FC Arsenal an die Elbe.