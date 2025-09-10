Bayer 04: Hjulmand freut sich auf „aufregendes Team“

Trainer Kasper Hjulmand kam auf die Beweggründe für sein Engagement bei Bayer Leverkusen zu sprechen. Auf seiner Vorstellungspressekonferenz gab der 53-Jährige zu verstehen: „Ich habe schon mit einigen Spielern gesprochen. Wir haben ein aufregendes Team, ich kann nicht abwarten, dass es losgeht.“ Vor dem Hintergrund, dass die Werkself ihn von seinem Herzensprojekt beim dänischen Fußballverband losgeeist hat, ergänzte er: „Es gab nur einen Klub für den ich das gemacht hätte.“

Zudem könne er es nicht abwarten, „Bayer Leverkusen zu einem erfolgreichen Team zu machen.“ Am heutigen Mittwoch leitete Hjulmand erstmals eine Trainingseinheit in Leverkusen. Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport, ergänzte: „Es ist mit Sicherheit eine ungewöhnliche Situation, wieder einen Trainer vorzustellen. Kasper ist eine hervorragende Wahl im Prozess unser neues Team aufzubauen. Wir haben alle gesehen, wie er bei der EM 2021 als Führungsperson reagiert hat.“