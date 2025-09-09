Bayer: Neue Details zum Hjulmand-Deal

Der neue Trainer von Bayer Leverkusen Kaspar Hjulmand war gemeinsam mit Cesc Fàbregas von Como 1907 bereits vor der Zeit von Ex-Trainer Erik ten Hag die Wunschlösung für die Nachfolge von Erfolgstrainer Xabi Alonso. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sagte der Däne jedoch selbst Anfang dieses Jahres ab, weil er weiter an seinem Herzensprojekt – der Einrichtung eines neuen Campus beim dänischen Fußballverband – arbeiten wollte.

Obwohl Fàbregas Bayer zwischenzeitlich zusagte, erhielt er letztlich keine Freigabe von Como. Nun konnte die Werkself Hjulmand im zweiten Anlauf doch noch überzeugen. In Kürze streicht der Däne bei Leverkusen als Grundgehalt 2,5 Millionen Euro pro Jahr ein, das mit Prämien auf drei Millionen ansteigen kann. Rogier Meijer bleibt laut ‚Bild‘ auch nach dem Abgang von ten Hag weiterhin Co-Trainer. U19-Coach Sergi Runge, der als großes Trainer-Talent gilt, rückt zu den Profis auf. Assistent Andries Ulderink hingegen muss das Team verlassen.