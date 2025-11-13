FCN-Kehrtwende: Klose vor Verlängerung

Der 1. FC Nürnberg wird voraussichtlich den Vertrag mit Cheftrainer Miroslav Klose verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der 47-Jährige noch in diesem Jahr ein neues bis 2028 gültiges Arbeitspapier unterzeichnen. Nach einem katastrophalen Saisonstart stand Klose bei den Mittelfranken zwischenzeitlich auf der Kippe, hat aber die Kurve bekommen.

Zwischen Klose und Joti Chatzialexiou gibt es laut dem Bezahlsender bereits eine grundsätzliche Einigung. Klose hatte den Club vor eineinhalb Jahren übernommen und in der vergangenen Saison auf Rang zehn geführt. Im Sommer gab es am Valznerweiher einen großen Umbruch im Kader. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Nürnberg elf Punkte.