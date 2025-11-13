Tuschelthema: Grimaldo zu den Bayern?

Raphaël Guerreiro darf den FC Bayern München verlassen. Zwar zeigt der 31-Jährige meist solide Leistungen, Wunderdinge erwartet aber keiner von dem Portugiesen. Dennoch bedarf es auch trotz der temporären Umschulung von Tom Bischof (20) hinter dem noch verletzten Alphonso Davies (25) eines zweiten Linksverteidigers im Kader.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigt man sich beim Rekordmeister mit Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen. Dem Fachblatt zufolge beobachten die Münchner den 30-Jährigen explizit. In Leverkusen steht Grimaldo noch bis 2027 unter Vertrag, eine Verlängerung erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Der Spanier würde dem Spiel der Bayern mit seinen Spielmacherqualitäten und vor allem seinen Standards eine neue Komponente hinzufügen. Fraglich allerdings, wie angetan Grimaldo selbst von einem Engagement beim Ligaprimus ist. Schließlich hat Grimaldo mehrfach betont, noch einmal in seiner Heimat die Fußballschuhe schnüren zu wollen.