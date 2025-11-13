Juves böse Überraschung: 100 Millionen für Ex-Bayer Yildiz?

Eigentlich schien die Vertragsverlängerung von Kenan Yildiz bei Juventus Turin bis 2030 nur noch Formsache. Aktuell verdient der 20-Jährige nur 1,5 Millionen Euro und bezieht damit eines der geringsten Gehälter bei der Alten Dame. Das soll sich ändern, Yildiz hätte laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ gerne rund sechs Millionen pro Saison.

Die Verhandlungen liefen seit mehreren Wochen, doch jetzt folgt der Schock: Da sich die beiden Parteien bei den Finanzen nicht einigen können – es klafft eine Lücke von einer Million – sind die Verhandlungen laut der italienischen Sportzeitung ins Stocken geraten. Man habe sich darauf geeinigt, die Gespräche vorerst zu stoppen.

Dreikampf um Yildiz

Das ruft natürlich die vielen Interessenten auf den Plan. Xabi Alonso ist ein großer Fan des türkischen Nationalspielers, weshalb die Königlichen ein hohes Angebot vorbereiten. Konkurrenz bekommt Real dabei vom FC Chelsea, der im vergangenen Sommer bereits 67 Millionen geboten hatte. Und auch der FC Arsenal streckt die Fühler nach Yildiz aus.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass im kommenden Sommer mindestens 100 Millionen auf den Tisch gelegt werden müssten, um den ehemaligen Spieler des FC Bayern aus Turin loszueisen. Ein Transfer schien vor wenigen Tagen noch unrealistisch, nun würden aber beide Parteien durch den Verhandlungsstopp nachdenken.

Leistungsträger und Kapitän

Für die Fans der Alten Dame wäre das ein großer Schock. Yildiz trägt in dieser Saison häufig die Kapitänsbinde und geht in einer kriselnden Mannschaft mit starken Leistungen voran. Der gebürtige Regensburger steht nach 18 Partien bei sechs Toren und sechs Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.