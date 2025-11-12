Juves Versuch bei Gnabry

Schon häufiger galt Serge Gnabry beim FC Bayern als potenzieller Wechselkandidat. Unter Vincent Kompany ist der 30-Jährige in dieser Saison aber wieder eine feste Größe beim Rekordmeister. Der Offensivmann ist jedoch in sein letztes Vertragsjahr eingebogen, wäre somit nach aktuellem Stand im kommenden Sommer ablösefrei verfügbar.

Ein Schnäppchen witterte offenbar Juventus Turin. Laut einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ erkundigten sich die Bianconeri nach dem DFB-Nationalspieler. Die Spur verlief der italienischen Zeitung zufolge wegen Gnabrys hoher Gehaltsforderungen jedoch schnell im Sande. Das Juve-Interesse sei wieder abgekühlt.

Vieles spricht dafür, dass der Rechtsfuß auch über die Saison hinaus in München spielen wird. Gnabry sammelt reichlich Argumente, steht in der laufenden Spielzeit bereits bei vier Toren und drei Vorlagen. Berichten zufolge plant Bayern, dem gebürtigen Stuttgarter einen neuen Zweijahresvertrag anzubieten. Gnabry, der derzeit zwischen 17 und 20 Millionen Euro pro Jahr verdient, soll zu Gehaltseinbußen bereit sein.