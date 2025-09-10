Menü Suche
Kommentar 2
Reyna erläutert Gladbach-Wechsel

von Georg Kreul - Quelle: Bild
Giovanni Reyna im Gladbach-Trainingsoutfit @Maxppp

Giovanni Reyna will mit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Borussia Mönchengladbach wieder in die Spur finden und sich durch gute Leistungen für die Heim-WM in den USA empfehlen. „Ich glaube daran, dass ich dabei sein werde. Das war auch einer der Gründe für meinen Wechsel“, erklärt der Mittelfeldspieler in der ‚Bild‘. Weiter sagt er: „Ich bin in offenem Kontakt mit dem Coach (Mauricio Pochettino, Anm. d. Red.). Wenn ich bei Borussia gut spiele, dann werde ich definitiv meinen Weg zurück ins Nationalteam finden.“

32 Mal lief Reyna bisher für das US-Team auf, letztmals im März. Doch der 22-Jährige verpasste in der Vergangenheit aufgrund von Verletzungen zahlreiche Partien. In Gladbach will Reyna nach mehreren Seuchenjahren beim BVB endlich durchstarten: „Mein Körper fühlt sich jeden Tag besser an. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich den nächsten Schritt gehen möchte und meine Karriere auf ein höheres Level bringen will. Ich fühle mich bereit dafür – und deshalb bin ich auch nach Gladbach gekommen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
