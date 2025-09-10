Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Bayern-Interesse: Lukeba lässt RB-Zukunft offen

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Castello Lukeba für RB im Einsatz @Maxppp

Castello Lukeba (22) lässt sich in Bezug auf seine langfristige Zukunftsplanung nicht aus der Reserve locken. „Ich will mit RB zurück in die Champions League. Was danach kommt, werden wir sehen“, zitiert die ‚Bild‘ den Innenverteidiger, der RB Leipzig im kommenden Jahr per Ausstiegsklausel für 80 Millionen Euro verlasen darf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukeba weiter: „Im Fußball gibt es viele Gerüchte. Ich bin ein junger Spieler, der Erfahrung sammeln möchte. Wichtig ist es, einen kühlen Kopf zu behalten.“ In den vergangenen Monaten hatte unter anderem der FC Bayern ein Auge auf den Franzosen (ein Länderspiel) geworfen. In Leipzig plant man grundsätzlich mit Lukeba, sollte ein Interessent jedoch die festgeschriebene Summe auf den Tisch legen, wären RB die Hände gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Castello Lukeba

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Castello Lukeba Castello Lukeba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert