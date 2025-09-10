Bayern-Interesse: Lukeba lässt RB-Zukunft offen

Castello Lukeba (22) lässt sich in Bezug auf seine langfristige Zukunftsplanung nicht aus der Reserve locken. „Ich will mit RB zurück in die Champions League. Was danach kommt, werden wir sehen“, zitiert die ‚Bild‘ den Innenverteidiger, der RB Leipzig im kommenden Jahr per Ausstiegsklausel für 80 Millionen Euro verlasen darf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lukeba weiter: „Im Fußball gibt es viele Gerüchte. Ich bin ein junger Spieler, der Erfahrung sammeln möchte. Wichtig ist es, einen kühlen Kopf zu behalten.“ In den vergangenen Monaten hatte unter anderem der FC Bayern ein Auge auf den Franzosen (ein Länderspiel) geworfen. In Leipzig plant man grundsätzlich mit Lukeba, sollte ein Interessent jedoch die festgeschriebene Summe auf den Tisch legen, wären RB die Hände gebunden.