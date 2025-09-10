Top10: Die besten Youngster der Welt

Das ‚CIES Football Observatory‘ hat in seiner neuesten Ausgabe des ‚Weekly Post‘ die 200 besten Fußballer gekürt, die das 20. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Die Rangliste basiert auf zwei Werten. Zum einen wurde aus den Leistungsdaten ein Index errechnet, zum anderen wurden Spielminuten in Zusammenhang mit dem Niveau der Liga zu einem Erfahrungsindex zusammengefasst.

Wenig überraschend führt Lamine Yamal (18) vom FC Barcelona die Liste als bester Youngster an, gefolgt von seinem Teamkollegen Pau Cubarsí (18). In Elías Montiel (19) befindet sich nur ein einziger Spieler in den Top10, der nicht schon in Europa sein Geld verdient hat. Roger Fernandes (19) ist erst vor wenigen Tagen von Sporting Braga nach Saudi-Arabien zu Al Ittihad gewechselt.

Mit Blick auf die Bundesliga sind BVB-Neuzugang Jobe Bellingham (19, Rang 14) und RB-Einkauf Andrija Maksimovic (18, Rang 16) die ersten Spieler, die in der Liste auftauchen. Deutsche Profis sucht man in der Top40 vergeblich. Finn Jeltsch (19) vom VfB Stuttgart ist auf Rang 48 der beste DFB-Akteur, auf Platz 56 folgt Elias Baum (19) von Eintracht Frankfurt.

Die besten zehn Spieler

Lamine Yamal (18/FC Barcelona)

Paul Cubarsí (18/FC Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (19/Paris St. Germain)

Estêvão Willian (18/FC Chelsea)

Franco Mastantuono (18/Real Madrid)

Jorrel Hato (19/FC Chelsea)

Roger Fernandes (19/Al Ittihad)

Myles Lewis-Skelly (18/FC Arsenal)

Geovany Quenda (18/Sporting Lissabon)

Elías Montiel (19/CF Pachuca)

Die komplette Liste

Die gesamte Liste der 200 besten Nachwuchsspieler ist hier abrufbar.