Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Krösche & Bayern: Basler legt nach

Max Eberl steht beim FC Bayern am Scheideweg. Ist sein Nachfolger bereits so gut wie gefunden?

von Lukas Hörster - Quelle: Sport1
Markus Krösche hat für Eintracht Frankfurt den nächsten Mega-Deal eingefädelt @Maxppp

Mario Basler ist weiterhin fest davon überzeugt, dass Markus Krösche ab kommenden Sommer für den FC Bayern arbeiten wird. Bei ‚Sport1‘ sagt der Ex-Profi der Münchner: „Das habe ich gehört und dabei bleibe ich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Juli hatte Basler für Aufsehen gesorgt, als er verkündete, dass Bayern und Krösche bereits einig seien. Ganz so weit geht er diesmal nicht, beteuert aber: „Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten.“

Bayerns aktueller Sportvorstand Max Eberl soll Rücktrittsgedanken hegen. Krösche steht noch bis 2028 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
FC Bayern
Markus Krösche

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
FC Bayern Logo FC Bayern München
Markus Krösche Markus Krösche
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert