Krösche & Bayern: Basler legt nach

Mario Basler ist weiterhin fest davon überzeugt, dass Markus Krösche ab kommenden Sommer für den FC Bayern arbeiten wird. Bei ‚Sport1‘ sagt der Ex-Profi der Münchner: „Das habe ich gehört und dabei bleibe ich.“

Schon im Juli hatte Basler für Aufsehen gesorgt, als er verkündete, dass Bayern und Krösche bereits einig seien. Ganz so weit geht er diesmal nicht, beteuert aber: „Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten.“

Bayerns aktueller Sportvorstand Max Eberl soll Rücktrittsgedanken hegen. Krösche steht noch bis 2028 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.