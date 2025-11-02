DFB-Pokal-Auslosung: Spitzenduell & Nordderby
Das DFB-Pokal-Achtelfinale wird ausgelost. FT hält euch mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.
Die Paarungen
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
Hamburger SV - Holstein Kiel
Union Berlin - FC Bayern München
VfL Bochum - VfB Stuttgart
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
RB Leipzig - FC Magdeburg
Losfee schreitet zur Tat
Der nach eigener Aussage am Fußball völlig desinteressierte Segler Felix van den Hövel beginnt mit dem Ziehen der Kugeln.
VAR spielt mit
Ab dem Achtelfinale wird übrigens wieder auf den VAR zurückgegriffen. Dieser war in den beiden Runden nicht zum Einsatz gekommen.
Kleine Verschiebung
Weil sich die erste Hälfte im Handball etwas in die Länge zieht, verschiebt sich die Auslosung um wenige Minuten.
Die Termine im Überblick
Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3./4. Februar und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21./22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026
Die verbliebenen Teams
Kein einziges Amateur- respektive Drittligateam ist mehr im Rennen. Die verbliebenen Teilnehmer:
- Bayern München
- Hamburger SV
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- RB Leipzig
- FC St. Pauli
- VfB Stuttgart
- SC Freiburg
- Union Berlin
- Borussia Mönchengladbach
- 1.FC Magdeburg
- VfL Bochum
- Holstein Kiel
- Hertha BSC
- SV Darmstadt 98
- 1.FC Kaiserslautern
