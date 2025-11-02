Menü Suche
DFB-Pokal-Auslosung: Spitzenduell & Nordderby

Das DFB-Pokal-Achtelfinale wird ausgelost. FT hält euch mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.

von Tobias Feldhoff
Die Paarungen

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
Hamburger SV - Holstein Kiel
Union Berlin - FC Bayern München
VfL Bochum - VfB Stuttgart
Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern
SC Freiburg - SV Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
RB Leipzig - FC Magdeburg

Losfee schreitet zur Tat

Der nach eigener Aussage am Fußball völlig desinteressierte Segler Felix van den Hövel beginnt mit dem Ziehen der Kugeln.

VAR spielt mit

Ab dem Achtelfinale wird übrigens wieder auf den VAR zurückgegriffen. Dieser war in den beiden Runden nicht zum Einsatz gekommen.

Kleine Verschiebung

Weil sich die erste Hälfte im Handball etwas in die Länge zieht, verschiebt sich die Auslosung um wenige Minuten.

Die Termine im Überblick

Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3./4. Februar und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21./22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026

Die verbliebenen Teams

Kein einziges Amateur- respektive Drittligateam ist mehr im Rennen. Die verbliebenen Teilnehmer:

  • Bayern München
  • Hamburger SV
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • FC St. Pauli
  • VfB Stuttgart
  • SC Freiburg
  • Union Berlin
  • Borussia Mönchengladbach
  • 1.FC Magdeburg
  • VfL Bochum
  • Holstein Kiel
  • Hertha BSC
  • SV Darmstadt 98
  • 1.FC Kaiserslautern
