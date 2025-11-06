Arnold verlängert in Wolfsburg

Nach 458 Pflichtspielen für die Profis des VfL Wolfsburg ist für Maximilian Arnold noch lange nicht Schluss. Der Kapitän der Wölfe hat seinen Vertrag beim Bundesligisten aus Niedersachsen bis 2028 verlängert. 2009 wechselte Arnold aus der Jugend von Dynamo Dresden in die Autostadt, seither trug er kein anderes Trikot mehr als das des VfL.

Der 31-Jährige bekennt sich mit ganzem Herzen zu seinem Verein: „Wolfsburg und der VfL sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Klub eingeschlagen hat, und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft, den Klub und unsere Fans. Deshalb war für mich klar: Ich bleibe mit voller Überzeugung beim VfL.“