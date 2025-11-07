Neuendorf bleibt DFB-Präsident

Bernd Neuendorf wurde als Präsident des DFB wiedergewählt. Der 64-Jährige, der den Posten seit 2022 bekleidet, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht.

„Wir haben die zurückliegende Legislaturperiode genutzt und den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert – atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich. Der DFB hat seine Reputation wiederhergestellt“, lässt sich Neuendorf auf der verbandseigenen Website zitieren. Bis mindestens 2029 wird Neuendorf Präsident bleiben.