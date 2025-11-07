Menü Suche
Neuendorf bleibt DFB-Präsident

von Lukas Weinstock - Quelle: dfb.de
Bern Neuendorff im Interview @Maxppp

Bernd Neuendorf wurde als Präsident des DFB wiedergewählt. Der 64-Jährige, der den Posten seit 2022 bekleidet, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht.

Bernd Neuendorf ist als Präsident des DFB wiedergewählt worden. 🙌 Mit der Wiederwahl setzt er seine Präsidentschaft fort, die mit seiner Wahl am 11. März 2022 begonnen hatte. Bernd Neuendorf ist der 14. Präsident in der Geschichte des DFB.

„Wir haben die zurückliegende Legislaturperiode genutzt und den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert – atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich. Der DFB hat seine Reputation wiederhergestellt“, lässt sich Neuendorf auf der verbandseigenen Website zitieren. Bis mindestens 2029 wird Neuendorf Präsident bleiben.

