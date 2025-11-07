WM-Qualifikation Europa
Neuendorf bleibt DFB-Präsident
1 min.
@Maxppp
Bernd Neuendorf wurde als Präsident des DFB wiedergewählt. Der 64-Jährige, der den Posten seit 2022 bekleidet, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht.
Unter der Anzeige geht's weiter
DFB (Verband) @DFB – 12:29
Bernd Neuendorf ist als Präsident des DFB wiedergewählt worden. 🙌 Mit der Wiederwahl setzt er seine Präsidentschaft fort, die mit seiner Wahl am 11. März 2022 begonnen hatte. Bernd Neuendorf ist der 14. Präsident in der Geschichte des DFB.Bei X ansehen
#DFB #DFBBundestag
#DFB #DFBBundestag
„Wir haben die zurückliegende Legislaturperiode genutzt und den DFB in jeglicher Hinsicht stabilisiert und konsolidiert – atmosphärisch, finanziell, inhaltlich, sportlich. Der DFB hat seine Reputation wiederhergestellt“, lässt sich Neuendorf auf der verbandseigenen Website zitieren. Bis mindestens 2029 wird Neuendorf Präsident bleiben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden