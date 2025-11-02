Hainer bleibt Bayern-Präsident

Herbert Hainer geht in seine nächste Amtszeit als Präsident des FC Bayern. Am heutigen Sonntag wurde der 71-Jährige auf der Jahreshauptversammlung wiedergewählt. 1.858 der 1.990 anwesenden Mitglieder votierten mit Ja, bei 85 Nein-Stimmen gab es 44 Enthaltungen.

Seit Ende 2019 hat Hainer den Posten beim deutschen Rekordmeister inne. Im Verein ist der ehemalige adidas-Chef seit 2003, damals fing Hainer als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Münchner an. „Dieses Amt erfüllt mich mit großer Demut, und es ist mir eine große Ehre, weiter Präsident dieses einzigartigen Vereins sein zu dürfen“, so Hainer.