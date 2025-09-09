Vier Comebacks beim VfB

Beim VfB Stuttgart lichtet sich so langsam das Lazarett in der Defensive. Der ‚kicker‘ zählte beim heutigen öffentlichen Training der Schwaben Jeff Chabot (27) zu den Rückkehrern. Die Hoffnung ist groß, dass der VfB-Abwehrchef bis zum Samstag für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg (15:30 Uhr) rechtzeitig seine Adduktorenprobleme auskuriert hat.

Neben Chabot konnten auch die zuletzt verletzten Abwehrspieler Luca Jaquez (22), Leonidas Stergiou (23) und Ameen Al-Akhil (23) wieder mittrainieren und die Übungen bis zum Schluss durchziehen. Dan-Axel Zagadou (26) trainiert aktuell noch individuell. Somit stehen Trainer Sebastian Hoeneß womöglich gleich mehrere neue Optionen für die Innenverteidigung zur Verfügung. Am 2. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) bildeten notgedrungen Ramon Hendriks (24) und Finn Jeltsch (19) das Abwehrduo.