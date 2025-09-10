Menü Suche
Kommentar 1
FT-Info Bundesliga

Bayers Königstransfer sprang fast noch ab

von Santi Aouna - Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Eliesse Ben Seghir @Maxppp

Bayer Leverkusen ging Eliesse Ben Seghir beinahe noch durch die Lappen. Nach FT-Infos versuchte der FC Chelsea, den Deal zu kapern. Der 20-jährige Offensivmann zögerte – entschied sich aber letztlich doch für den kleineren Karriereschritt und unterschrieb in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Ben Seghirs Dienste zahlte Leverkusen kurz vor Transferschluss stolze 32 Millionen Euro an die AS Monaco. Für den Klub aus dem Fürstentum gelangen dem marokkanischen Nationalspieler in 85 Spielen 15 Tore und acht Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Chelsea
Leverkusen
Eliesse Ben Seghir

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert