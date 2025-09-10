Bayers Königstransfer sprang fast noch ab

Bayer Leverkusen ging Eliesse Ben Seghir beinahe noch durch die Lappen. Nach FT-Infos versuchte der FC Chelsea, den Deal zu kapern. Der 20-jährige Offensivmann zögerte – entschied sich aber letztlich doch für den kleineren Karriereschritt und unterschrieb in der Bundesliga.

Für Ben Seghirs Dienste zahlte Leverkusen kurz vor Transferschluss stolze 32 Millionen Euro an die AS Monaco. Für den Klub aus dem Fürstentum gelangen dem marokkanischen Nationalspieler in 85 Spielen 15 Tore und acht Vorlagen.