Einigung: Eriksen in die Bundesliga

Der VfL Wolfsburg hat sich offenbar die Dienste des vereinslosen Christian Eriksen gesichert. Wie das dänische ‚Tipsbladet‘ berichtet, hat der offensive Mittelfeldspieler bereits den Vertragsdetails zugestimmt. Auch laut dem ‚kicker‘ schließt sich Eriksen den Wölfen an.

‚Tipsbladet‘ zufolge macht sich der 144-fache dänische Nationalspieler am heutigen Mittwoch für Medizincheck und Unterschrift auf den Weg nach Deutschland.

Ende Juni lief der Kontrakt des 33-Jährigen bei Manchester United aus. Zu den Red Devils war Eriksen im Sommer 2022 vom FC Brentford gekommen, lief insgesamt 107 Mal für United auf.

Die meisten Spiele seiner Karriere bestritt der Rechtsfuß für Tottenham Hotspur. Seine Zeit bei Inter Mailand endete 2021 im Zuge eines bei der Europameisterschaft erlittenen Herzstillstands – der danach eingesetzte Herzschrittmacher verstieß gegen die Vorschriften in Italien. Nun geht es für Eriksen in der Bundesliga weiter.