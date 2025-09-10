Donnarumma streicht Rekordgehalt ein

Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Gianluigi Donnarumma (26) fürstlich entlohnt. Laut der italienischen Zeitung ‚La Repubblica‘ verdient der Keeper bis 2030 bei Manchester City 78 Millionen Euro netto. Damit löst er Manuel Neuer (39) als bestbezahlten Torhüter der Welt ab, der beim FC Bayern jährlich rund 21 Millionen Euro brutto kassiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus streicht Donnarumma weitere 19 Millionen ein, sollte die Verlängerungsoption um ein Jahr gezogen werden. Zudem könnten bis zu drei Millionen per annum an Boni hinzukommen. 30 Millionen Euro haben die Skyblues bereits an Paris St. Germain gezahlt, um den Kapitän der italienischen Nationalmannschaft an Bord zu holen.