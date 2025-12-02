Guardiola bestätigt klaren Foden-Plan

Pep Guardiola wünscht sich, dass Phil Foden (25) noch viele Jahre bei Manchester City bleibt. „Da haben Sie recht“, gab der Skyblues-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Fulham am heutigen Dienstag (20:30 Uhr) eine klare Antwort auf eine entsprechende Nachfrage, „hoffentlich bleibt er seine gesamte Karriere hier. Er ist ein besonderer Spieler, ein ManCity-Fan aus der Akademie, daran gibt es keinen Zweifel.“

Fodens Vertrag läuft noch bis 2027. Schon lange wollen die Citizens den Offensiv-Star mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten, das mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einhergehen würde. Zu einem möglichen Datum eines neuen Deals konnte aber auch Guardiola nichts sagen. In dieser Spielzeit kommt Foden auf sechs Tore und drei Assists in 17 Einsätzen. Am vergangenen Wochenende führte der englische Nationalspieler City mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg gegen Leeds United.