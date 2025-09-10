Menü Suche
Kommentar 76
Süle ohne BVB-Zukunft?

Niklas Süle steht vor einer ungewissen Zukunft. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber Borussia Dortmund scheint der Abwehrspieler zumindest keine Perspektive mehr zu haben.

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
1 min.
Niklas Süle im BVB-Dress @Maxppp

Niklas Süle (30) muss sich im kommenden Jahr womöglich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Die ‚WAZ‘ spekuliert, dass der Innenverteidiger wahrscheinlich keine Zukunft bei Borussia Dortmund besitzt. Dort steht der 1,95-Hüne nur noch bis 2026 unter Vertrag.

Süle war 2022 ablösefrei vom FC Bayern zum BVB gekommen, konnte aber unter anderem auch wegen Verletzungen und Fitnessdefiziten nicht sein Leistungsmaximum erreichen. Aktuell laboriert der 49-malige deutsche Nationalspieler an einer hartnäckigen Muskelverletzung in der Wade. Mit einer Rückkehr ist erst im Oktober zu rechnen.

Im Anschluss hat Süle etwas mehr als ein halbes Jahr, um doch Argumente für einen Verbleib zu sammeln. Im äußersten Fall der Fälle käme eine Verlängerung aber nur zu deutlich geringeren Bezügen infrage. Süles Leistungen im schwarz-gelben Trikot haben ein Topgehalt bislang alles andere als gerechtfertigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (76)
