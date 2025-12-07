Schießbude Eintracht: Krösches deutliches Toppmöller-Machtwort

Dino Toppmöller steht bei Eintracht Frankfurt trotz der heftigen 0:6-Klatsche gegen RB Leipzig nicht zur Disposition. „Wir haben kein Trainerthema“, betonte Sportvorstand Markus Krösche im Anschluss gegenüber der ‚Bild‘. Auf die Nachfrage, ob der Cheftrainer weiter fest im Sattel sitze, antwortete der SGE-Boss einfach wie klar: „Genau.“

Bei den Eintracht-Fans wächst die Kritk an Toppmöller nach dem nächsten desolaten Auftritt in der Defensive. Mit nun 29 Gegentoren stellen die Hessen die schwächste Abwehr der Bundesliga. „Wir machen viel zu viele einfache Fehler. Alle Tore sind zu verteidigen gewesen. Das zieht sich durch die letzten Wochen. Bei allem Respekt, aber Leipzig hat uns nicht auseinander gespielt. Es lag an uns. Wir hatten keine Konsequenz. Wir sind nicht stabil genug, um Rückschläge wegzustecken“, erklärte Krösche.

Obwohl Toppmöller noch nicht zur Debatte steht, betont die ‚Bild‘, dass „die Eintracht diese Entwicklung genaustens beobachten“ werde. Nach der unmittelbar nach Abpfiff erfolgten Krisenansprache sollen am heutigen Sonntag und morgigen Montag weitere Sitzungen mit Mannschaft und Trainer stattfinden, bei der sich dem Boulevardblatt zufolge wahrscheinlich „auch Sport-Boss Krösche einschalten wird“.

Nach der RB-Klatsche entschuldigte sich Toppmöller bei den SGE-Fans. Der 45-Jährige ist sich allerdings auch darüber im Klaren, dass weitere derartige Auftritte seines Teams direkte Konsequenzen für ihn haben könnten. Noch genießt der Übungsleiter aber das Vertrauen. Übrigens: Am Dienstag (21 Uhr) geht es für die Adler in der Champions League beim in der Offensive hochkarätig besetzten FC Barcelona weiter.