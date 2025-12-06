Menü Suche
BVB: Campbell-Interessent springt ab

von Lukas Weinstock
Cole Campbell als Ersatzspieler bei Borussia Dortmund @Maxppp

Cole Campbell wird voraussichtlich nicht zum FC Midtjylland wechseln. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist die Spur nach Dänemark nach einem losen Austausch wieder erkaltet. Der 20-jährige Rechtsaußen steht noch bis 2028 bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Dass der Youngster seinen Vertrag erfüllt, darf jedoch stark bezweifelt werden. Campbell möchte den BVB schon im Winter verlassen, da einige Versprechen von Vereinsseite nicht gehalten wurden. Interesse bekunden der FC Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg.

