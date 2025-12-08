Union: Geheim-Vereinbarung mit Nsoki

Stanley Nsoki muss beim 1. FC Union Berlin weiterhin Geduld haben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wurde dem 26-Jährigen bei seinem Wechsel nach Berlin zugesichert, dass er aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Diogo Leite Einsatzminuten erhalten wird. Trotz mehrerer Angebote wurde der Portugiese im vergangenen Transferfenster jedoch nicht verkauft und Nsoki musste sich erst einmal hinten anstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose stand am vergangenen Samstag bei der 1:3 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg erstmals in der Startelf und erzielte in der 68. Spielminute ein Tor. Mit diesem Tor hat sich der Innenverteidiger möglicherweise nachhaltig für einen Stammplatz empfohlen. Zudem läuft der Vertrag von Leite bei den Eisernen im Sommer aus, sodass die Köpenicker im Winter zu einem Verkauf gezwungen sind, wollen sie noch eine angemessene Ablösesumme generieren.