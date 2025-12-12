„Sommer war nicht einfach“: El Khannouss‘ holpriger Weg zum VfB

Hinter Bilal El Khannouss liegt ein zäher Transfersommer. Erst am 1. September wurde die Leihe von Leicester City zum VfB Stuttgart abgeschlossen. Im Interview mit der FT-Partnerredaktion Foot Mercato blickt der Spielmacher zurück.

„Natürlich war die Premier League meine Priorität im letzten Transferfenster. Ich stand mit einigen Vereinen in Kontakt, mit manchen war ich sogar schon in fortgeschrittenen Verhandlungen. Aber es hat nicht geklappt“, so El Khannouss, der sogar verrät: „Was konkrete Angebote anging, waren es hauptsächlich Crystal Palace und ein bisschen auch Newcastle.“ Die Magpies sollen aktuell erneut am 21-Jährigen dran sein.

„Dieser Sommer war nicht einfach“

Letztlich, so El Khannouss, „haben wir uns dann mit Stuttgart geeinigt. Sie waren immer da. Und ich bin zufrieden, auch wenn es diesen Sommer ehrlich gesagt nicht einfach war. Es war schwierig, einen Ausweg aus Leicester zu finden, sie haben es mir nicht leicht gemacht.“ Denn die Foxes beharrten lange drauf, dass ein Abnehmer die Ausstiegsklausel des Marokkaners ziehen müsse.

El Khannouss erinnert sich: „Was ich vor allem nicht verstanden habe, war, dass es trotz meiner Ausstiegsklausel nicht geklappt hat.“ Der VfB sicherte sich eine Kaufpflicht, die unter gewissen Parametern greift. El Khannouss würde dann für 20 Millionen Euro Ablöse am Wasen bleiben.

Dort fühlt sich der technisch hochbegabte Rechtsfuß auch wohl, sagt: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität. Wir haben einige sehr gute Spieler wie Stiller, Bouanani, Leweling und Assignon. Wir haben einen starken Kader und haben das in einigen Spielen unter Beweis gestellt. Und wir halten alle zusammen, denn letztendlich spielen wir alle mit demselben Ziel: gewinnen, Ergebnisse erzielen und, warum nicht, Titel holen.“ Gelegenheiten dazu gibt es im DFB-Pokal und der Europa League. Auch dank El Khannouss liegt der VfB dort gut im Rennen.