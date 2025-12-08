BVB: Klare Ansage an Duranville

Nach dem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim hat sich Trainer Niko Kovac dazu geäußert, weshalb es Julien Duranville bei Borussia Dortmund nicht in den Kader geschafft hat. Gegenüber ‚DAZN‘ sagte Kovac: „Es ist schwierig für ihn, dabei zu sein. Wir sind beim BVB - da sind richtig gute Spieler, er auch. Die anderen sind aber besser.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Duranville mussten auch Cole Campbell (19) und Salih Özcan (27) von der Tribüne aus zusehen. Duranville kämpft sich nach einer längeren Verletzungspause langsam wieder heran und sammelte in den vergangenen Wochen in der U23 des BVB Spielpraxis. Der 19-Jährige muss vor Weihnachten offensichtlich noch eine Schippe drauflegen.