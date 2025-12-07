BVB-Trio aus dem Kader gestrichen

Niko Kovac hat drei Spieler für das heutige Spiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) aus dem Kader von Borussia Dortmund gestrichen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sind Salih Özcan (27), Julien Duranville (19) und Cole Campbell (19) aufgrund der Großzahl an zur Verfügung stehenden Spieler nicht für das Aufgebot nominiert worden. Neben dem Trio fehlt gezwungenermaßen Niklas Süle (30), der weiterhin an einer Zehenverletzung laboriert.

Özcan hat diese Saison erst drei Kurzeinsätze in der Bundesliga absolviert und wurde zudem zu Beginn der Saison nicht für den Kader der Champions League gemeldet. Campbell hat erst einen Kurzeinsatz in der Bundesliga vorzuweisen. Duranville fiel hingegen lange mit einer Verletzung aus und sammelte lediglich in der Regionalliga West Spielpraxis.