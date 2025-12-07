Menü Suche
Kommentar 6
Bundesliga

BVB-Trio aus dem Kader gestrichen

von Leon Morsbach - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Julien Duranville im BVB-Einsatz @Maxppp
BVB Hoffenheim

Niko Kovac hat drei Spieler für das heutige Spiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) aus dem Kader von Borussia Dortmund gestrichen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sind Salih Özcan (27), Julien Duranville (19) und Cole Campbell (19) aufgrund der Großzahl an zur Verfügung stehenden Spieler nicht für das Aufgebot nominiert worden. Neben dem Trio fehlt gezwungenermaßen Niklas Süle (30), der weiterhin an einer Zehenverletzung laboriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Özcan hat diese Saison erst drei Kurzeinsätze in der Bundesliga absolviert und wurde zudem zu Beginn der Saison nicht für den Kader der Champions League gemeldet. Campbell hat erst einen Kurzeinsatz in der Bundesliga vorzuweisen. Duranville fiel hingegen lange mit einer Verletzung aus und sammelte lediglich in der Regionalliga West Spielpraxis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Salih Özcan
Julien Duranville
Cole Campbell
Niklas Süle

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Salih Özcan Salih Özcan
Julien Duranville Julien Duranville
Cole Campbell Cole Campbell
Niklas Süle Niklas Süle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert