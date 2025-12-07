Menü Suche
DFB-Pokal-Viertelfinale: Bayern lädt zum Spitzenspiel

Die Kugeln für das Viertelfinale sind gezogen. Der FC Bayern zieht das Heimrecht, allerdings gegen den ersten Bundesliga-Verfolger RB Leipzig. Die beiden verbliebenen Zweitligisten können sich ebenfalls über ein Heimspiel freuen, der FC St. Pauli muss zu Bayer Leverkusen.

von Remo Schatz
DFB-Pokal-Trophäe @Maxppp

Die Auslosung beginnt

Nach der Zusammenfassung der heutigen Zweitliga-Partie Hertha BSC - FC Magdeburg (0:2) scheint jetzt tatsächlich die Auslosung zu starten. Die Los-Schale ist aufgefüllt mit den Achtelfinalsiegern, Funkel schreitet zur Tat.

Die Viertelfinal-Begegnungen:

FC Bayern - RB Leipzig

Hertha BSC - SC Freiburg

Holstein Kiel - VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen - FC St. Pauli

Der Lostopf

Zurück zu den Männern. Verschiedene Lostöpfe gibt es da nicht mehr, im Viertelfinale sind alle Paarungen möglich. Und da nur noch Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga vertreten sind, wird es auch kein automatisches Heimrecht geben. Die verbliebenden Mannschaften:

Bundesliga:

  • FC St. Pauli
  • Bayer Leverkusen
  • RB Leipzig
  • VfB Stuttgart
  • SC Freiburg
  • FC Bayern

Zweite Liga:

  • Hertha BSC
  • Holstein Kiel

Pokal der Frauen

Zunächst beginnt die Auslosung für die Viertelfinal-Pokalrunde der Frauen.

Die Begegnungen:

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

SGS Essen - SV Werder

Hamburger SV - FC Bayern

Carl Zeiss Jena - SC Sand

Die Spieltermine

Die noch verbliebenen Mannschaften werden im Anschluss an die Auslosung genügend Zeit haben, den jeweiligen Gegner vorzubereiten. Und wie im vergangenen Jahr werden die Viertelfinalpartien erneut auf zwei Wochen gestreckt. Die Spiele finden am 3./4. und 10./11. Februar statt.

Los gehts

Die ‚ARD‘-Übertragung beginnt, Bommes begrüßt gewohnt galant seine Gäste auf der Bühne im Dortmunder Fußballmuseum

Die Chefin

Ganz genau auf die Finger schauen wird Funkel die Ziehungsleiterin Nia Künzer. Die Sportdirektorin der Frauen-Nationalmannschaft hat die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Auslosung. Als Spielerin konnte die FFC Frankfurt-Legende ganze siebenmal den Pokal in die Höhe stemmen. Durchs Programm führt der nonchalante Alexander Bommes.

DFB-Pokal

