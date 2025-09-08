Kaminski hofft auf Köln-Verbleib

Jakub Kaminski würde gerne über die laufende Saison hinaus beim 1. FC Köln bleiben. „Ich hoffe, dass meine Saison gut sein wird und sich Köln danach entscheidet, mich dauerhaft zu kaufen“, ließ der 23-Jährige nach dem gestrigen 3:1 Erfolg mit der polnischen Nationalmannschaft gegen Finnland durchblicken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaminski kam in diesem Sommer per Leihe vom VfL Wolfsburg zum FC, der sich eine Kaufoption von kolportierten drei Millionen Euro sicherte. In drei Spielen mit Köln konnte der flexible Offensivakteur direkt auf sich aufmerksam machen (ein Tor), auch für die Nationalmannschaft gelang ihm gestern ein Treffer. „Ich hatte eine gute Vorbereitung und brauche Vertrauen in meine Person“, so Kaminski über seinen Formanstieg.