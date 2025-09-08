„Tut weh“: Tel reagiert auf Tottenham-Ausbootung

Mathys Tel will auf seine Nicht-Berücksichtigung im Champions-League-Kader von Tottenham Hotspur mit Leistung reagieren. Im Interview mit der französischen Tageszeitung ‚Ouest-France‘ sagt der Stürmer: „Wenn man nicht auf der Liste steht, tut das natürlich weh. Aber ich bin jemand, der unabhängig von der Situation ziemlich positiv bleibt. Ich glaube, ich habe mental sehr viel Arbeit geleistet. Heute ist es natürlich eine Enttäuschung, ich wäre gerne dabei gewesen, aber es ist die Entscheidung des Trainers und man kann sie nur respektieren und daran arbeiten, auf dem Platz auf die schönste Art und Weise zu reagieren.“

An einen Vereinswechsel denkt Tel nicht: „Der Wunsch, woanders zu spielen? Ich stehe bei Tottenham unter Vertrag und werde einfach mein Bestes geben, um spielen zu können.“ Im Frühjahr hatte der FC Bayern den 20-Jährigen an die Spurs ausgeliehen, die im Sommer die Kaufoption von 35 Millionen Euro inklusive Boni zogen. Tels Vertrag in London läuft noch bis 2031.