Trotz Sieg gegen Nordirland: Einmal Note 5 für das DFB-Team

Mit neuer Grundordnung ging Deutschland ins Spiel und erwischte durch das frühe Tor von Serge Gnabry (7.) den perfekten Start. Wer dachte, dass nach dem 0:2 in der Slowakei nun ein Knoten gelöst sei, sah sich getäuscht. Das deutsche Spiel war in der Folge langsam und nicht zwingend. Die arg limitierten Nordiren mussten quasi keine echten Druckphasen überstehen – sondern kam sogar selbst nach einer Ecke zum Ausgleich (34.).

Im zweiten Durchgang kam das DFB-Team zunächst immer noch nicht in Schwung. Das änderte sich erst mit der Hereinnahme von Nadiem Amiri, der mächtig Wirbel machten und in der 69. Minute eine deutsche Druckphase mit dem Tor zur erneuten Führung veredelte. Kurz darauf erhöhte der ansonsten blasse Florian Wirtz per Traum-Freistoß auf 3:1 (72.). Ein letztlich doch ungefährdeter Sieg, bei dem das DFB-Team keinerlei Glanz versprühte.

Torfolge

1:0 Gnabry (7.): Woltemade gewinnt gegen weit aufgerückte Nordiren den Ball und schickt Gnabry auf die Reise. Der Münchner ist auf und davon und trifft frei vor dem Tor per Lupfer.

1:1 Price (34.): Nach einer Ecke steht Price am langen Pfosten völlig frei und nimmt den Ball Volley aus der Luft. Baumann hat keine Chance. Gnabry hatte den Torschützen zuvor ziehen lassen.

2:1 Amiri (69.): Raum bringt den Ball scharf in den Strafraum. Beiers Laufweg irritiert Torhüter Peacock-Farrell, sodass das Leder zu Amiri durchrutscht, der nur noch ins leere Tor einschieben muss.

3:1 Wirtz (72.): Einen Freistoß aus halblinker Position schießt Wirtz mit herausragender Technik über die Mauer ins Tor.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

61‘ Maximilian Beier (2,5) für Woltemade

61‘ Nadiem Amiri (1,5) für Gnabry

66’ Leon Goretzka für Groß

82‘ Jonathan Tah für Rüdiger