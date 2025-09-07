Bestätigt: Bundesliga-Anfragen für Mbappé

Die Bundesliga hätte sich 2017 fast an Kylian Mbappé erfreuen können. Das bestätigt der inzwischen 26-Jährige gegenüber der ‚Bild am Sonntag‘: „Die Bayern kamen zu mir, als ich noch etwas jünger war und (die AS, Anm. d. Red.) Monaco verlassen konnte.“ Stattdessen wechselte der Weltklasse-Stürmer für satte 180 Millionen Euro zu Paris St. Germain.

Mbappé weiter: „Dortmund hat auch angefragt. Und RB Leipzig. Das sind nur die drei Vereine, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren da noch andere, aber ich erinnere mich nicht. Jetzt fragen alle, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät.“

Seit dem vergangenen Jahr läuft der Franzose (90 Länderspiele) für Real Madrid auf. Die Blancos werden seit diesem Sommer von Xabi Alonso trainiert, der zuvor drei Jahre für Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stand.

Über den spanischen Übungsleiter sagt Mbappé: „Ich hatte einen super Eindruck von ihm. Du siehst einen Kerl, der Erfolg haben will. Er kennt den Verein perfekt, weil er selbst als Spieler bei Real Madrid gespielt hat. Im Moment versuchen wir einfach, das umzusetzen, was er uns sagt. Wir versuchen, sein Spielkonzept zu verstehen, das er für uns hat – und dann mal sehen, was passiert.“ An die Königlichen ist der gebürtige Pariser bis 2029 gebunden.