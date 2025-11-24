Einige Fragezeichen: BVB-Rotation gegen Villarreal?

Für Borussia Dortmund geht es Schlag auf Schlag. Drei Tage nach dem 3:3-Unentschieden in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart steht das nächste wichtige Pflichtspiel an. Am morgigen Abend (21 Uhr) empfängt der BVB in der Champions League den FC Villarreal. „Sie performen in der Liga richtig gut, stehen nur knapp hinter Barcelona und Real. In der Champions League haben sie noch nicht das geholt, was sie hätten holen können. Für sie ist es morgen also ein vorentscheidendes Spiel, sie werden alles geben müssen“, warnte Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz.

Der Kroate kann dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Niklas Süle steht definitiv nicht zur Verfügung, dafür kehrt Ramy Bensebaini nach überstandenen Rückenproblemen zurück. Ob Maximilian Beier mitwirken kann, steht noch nicht endgültig fest. „Es sieht im Moment so aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht“, so Kovac.

Punktuelle Rotation wahrscheinlich

Mit Blick auf die anstehende Partie kündigte der BVB-Coach Veränderungen an: „Wir haben gemeinsam gut gearbeitet, es ist schön zu sehen, wie viele gesunde Spieler zur Verfügung stehen. Jetzt kommt nochmal ein anstrengender Block, da müssen wir viel tauschen können und gut abwägen, wie und wann wir steuern.“ Egal, ob Beier letztendlich zur Verfügung steht oder nicht, für ihn wird Daniel Svensson die linke Schiene beackern.

Aarón Anselmino könnte derweil Emre Can, der nach seiner langen Verletzungspause noch nicht bei 100 Prozent ist, in der Dreierkette ersetzen. Auch im Mittelfeldzentrum dürfte Kovac Veränderungen vornehmen. Gut möglich, dass Marcel Sabitzer und/oder Pascal Groß in die Startelf rücken. Unklar ist zudem, wer hinter Torjäger Serhou Guirassy ran darf. Karim Adeyemi konnte gegen den VfB nach seiner Einwechslung Eigenwerbung betreiben, möglicherweise erhält auch Fábio Silva eine Bewährungschance.

So könnte Dortmund spielen