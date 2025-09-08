Spurs lehnen zwei Kauf-Angebote ab

Ein Verkauf von Tottenham Hotspur ist für die ENIC Group, die mit 87 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär des Premier League-Klubs ist, kein Thema. Nach Angaben der Spurs hat die Investmentgesellschaft Vorschläge zum Erwerb vom Unternehmen PCP International Finance Limited sowie von einem Konsortium unter der Leitung von Dr. Roger Kennedy und Wing-Fai Ng „eindeutig abgelehnt“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Donnerstag war Daniel Levy, der 29,4 Prozent der Anteile an der ENIC Group hält, überraschend nach rund 25 Jahren mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender von Tottenham zurückgetreten. In der Folge wurde über einen Verkauf des Europa League-Siegers spekuliert. Die Spurs stellen in der Mitteilung klar, dass der Klub „nicht zum Verkauf steht und ENIC nicht die Absicht hat, ein solches Angebot zum Erwerb seiner Beteiligung anzunehmen“.