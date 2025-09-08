Barcola-Gespräche terminiert

Unmittelbar im Anschluss an die Länderspielpause wollen sich die Verantwortlichen von Paris St. Germain mit den Vertretern von Bradley Barcola (23) für Gespräche zusammensetzen. Das ausgegebene Ziel ist es, wie ‚Le Parisien‘ berichtet, eine Verlängerung über 2028 hinaus auszuhandeln. Konkret ist von einem frischen Fünfjahresvertrag die Rede, der mit einer deutlichen Gehaltssteigerung einhergeht.

Barcola war 2023 für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon zu PSG gewechselt und reifte dort zu einem der besten Außenstürmer des Kontinents. Im Sommer beschäftigten sich unter anderem der FC Bayern sowie der FC Liverpool mit einer Verpflichtung des 15-maligen französischen Nationalspielers, in der Stadt der Liebe wurde ein Abgang aber kategorisch ausgeschlossen.