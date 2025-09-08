Anfragen für Hoffenheim-Duo

Nach wie vor sucht die TSG Hoffenheim nach Abnehmern für die beiden ausgemusterten Dennis Geiger (27) und Mergim Berisha (27). Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigen sich vor allem Klubs aus der Türkei und Griechenland mit dem Duo. In beiden Ländern sind noch bis zum Ende dieser Woche Transfers möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass es für beide in südlicheren Gefilden weitergeht, erscheint aber nach jetzigem Stand unwahrscheinlich. Der türkische Erstligist Kayserispor soll es schon mehrfach bei Berisha probiert haben, genau wie Geiger lehnt aber auch der zweifache deutsche Nationalspieler jegliche Angebote ab. Bis 2027 stehen beide noch im Kraichgau unter Vertrag, folglich wären auch Leihen denkbar.