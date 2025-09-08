Menü Suche
Anfragen für Hoffenheim-Duo

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Mergim Berisha für Hoffenheim im Einsatz @Maxppp

Nach wie vor sucht die TSG Hoffenheim nach Abnehmern für die beiden ausgemusterten Dennis Geiger (27) und Mergim Berisha (27). Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigen sich vor allem Klubs aus der Türkei und Griechenland mit dem Duo. In beiden Ländern sind noch bis zum Ende dieser Woche Transfers möglich.

Dass es für beide in südlicheren Gefilden weitergeht, erscheint aber nach jetzigem Stand unwahrscheinlich. Der türkische Erstligist Kayserispor soll es schon mehrfach bei Berisha probiert haben, genau wie Geiger lehnt aber auch der zweifache deutsche Nationalspieler jegliche Angebote ab. Bis 2027 stehen beide noch im Kraichgau unter Vertrag, folglich wären auch Leihen denkbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
