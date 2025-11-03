Büskens vor Trainer-Comeback?

Mike Büskens kehrt womöglich zeitnah ins aktive Trainergeschäft zurück. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ ist der 57-Jährige „ein heißer Kandidat“ bei Drittligist Alemannia Aachen auf die Nachfolge von Benedetto Muzzicato, der nach dem schwachen Saisonstart vor zwei Wochen freigestellt wurde. Der derzeitige Interimstrainer Ilyas Trenz könne zwar nach zwei Siegen aus zwei Partien zur Dauerlösung werden, der 28-Jährige besitzt aber nicht die für die dritte Liga benötigte Fußballlehrer-Lizenz.

Büskens war zuletzt bis Sommer 2024 als Co-Trainer und Technischer Mitarbeiter für den FC Schalke 04 tätig. Zuvor hatte die Vereinslegende die Königsblauen interimsweise in der Saison 2021/22 mit einem furiosen Endspurt zum Bundesliga-Aufstieg geführt. In Deutschland arbeitete Büskens als Coach für die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Aachens Geschäftsführer Rachid Azzouzi kennt er aus gemeinsamen Fürther Zeiten. Weitere gehandelte Kandidaten am Tivoli sind Cristian Fiél und Pavel Dotchev.