Menü Suche
Kommentar 2
FT-Info Serie A

Adli-Wechsel in trockenen Tüchern

von Fabian Ley - Quelle: FT-Info
Yacine Adli in der Jubeltraube als Leihspieler beim AC Florenz @Maxppp

Der AC Mailand und Yacine Adli gehen getrennte Wege. Nach FT-Informationen ist der Wechsel des 25-jährigen Mittelfeldspielers zum saudischen Erstligisten Al Shabab beschlossene Sache. Die beiden Klubs haben sich auf eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Wüstenklub wird Adli einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der ihm ein Gehalt von rund sieben Millionen Euro pro Saison einbringt. Bei Milan spielt der Franzose, der in der vergangenen Spielzeit leihweise für den AC Florenz auflief, in den Planungen keine Rolle mehr. Mit der Verkündung des Wechsels ist zeitnah zu rechnen, das Transferfenster in Saudi-Arabien hat bis zum 11. September geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
SPL
Mailand
Shabab
Yacine Zinedine Adli

Weitere Infos

Serie A Serie A
SPL Saudi Pro League
Mailand Logo AC Mailand
Shabab Logo Al Shabab
Yacine Zinedine Adli Yacine Zinedine Adli
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert