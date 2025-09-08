Adli-Wechsel in trockenen Tüchern

Der AC Mailand und Yacine Adli gehen getrennte Wege. Nach FT-Informationen ist der Wechsel des 25-jährigen Mittelfeldspielers zum saudischen Erstligisten Al Shabab beschlossene Sache. Die beiden Klubs haben sich auf eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro geeinigt.

Beim Wüstenklub wird Adli einen Dreijahresvertrag unterschreiben, der ihm ein Gehalt von rund sieben Millionen Euro pro Saison einbringt. Bei Milan spielt der Franzose, der in der vergangenen Spielzeit leihweise für den AC Florenz auflief, in den Planungen keine Rolle mehr. Mit der Verkündung des Wechsels ist zeitnah zu rechnen, das Transferfenster in Saudi-Arabien hat bis zum 11. September geöffnet.