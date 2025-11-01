Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Liga-Schlusslicht: Vieira entlassen

von David Hamza - Quelle: gianlucadimarzio.com
Patrick Vieira und seine Jungs @Maxppp

Patrick Vieira ist nicht länger Trainer des FC Genua. Laut Gianluca Di Marzio wurde in der Nacht zum heutigen Samstag die Trennung beschlossen. U17-Trainer Domenico Criscito soll vorerst die Leitung übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:45 Uhr): Genua hat das Vieira-Aus offiziell bestätigt.

Als langfristige Nachfolger sind Daniele De Rossi, Paolo Vanoli und Luca Gotti im Gespräch. Vieira hatte im November 2024 in Genua angefangen und die Saison auf Rang 13 beendet. Derzeit steht der Serie A-Klub mit nur drei Punkten aus neun Spielen auf dem letzten Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Genua
Patrick Vieira

Weitere Infos

Serie A Serie A
Genua Logo FC Genua
Patrick Vieira Patrick Vieira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert