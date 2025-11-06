De Rossi hat unterschrieben

Daniele De Rossi übernimmt das Traineramt beim FC Genua. Laut Fabrizio Romano hat der 42-jährige Italiener einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Die offizielle Verkündung steht noch aus.

De Rossi, zuletzt bis September 2024 bei der AS Rom an der Seitenlinie, tritt in Genua die Nachfolge des kürzlich entlassenen Patrick Vieira an. Der Serie A-Klub steht derzeit auf dem 18. Tabellenplatz.