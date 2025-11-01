Plan A und B: Inter heiß auf zwei Bayern-Personalien

Gerne würde Inter Mailand schon auf dem Winter-Transfermarkt im Abwehrzentrum nachlegen. Wunschkandidat Nummer eins, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, ist Marc Guéhi (25) von Crystal Palace. Der englische Nationalspieler ist im Sommer ablösefrei und hat bereits entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Das Problem: Guéhi steht bei etlichen Topklubs auf dem Zettel und Palace will den Kapitän eigentlich nicht mitten in der Saison von Bord gehen lassen. Schon im vergangenen Sommer erwiesen sich die Eagles als harte Verhandlungspartner.

Die ‚Gazzetta‘ spekuliert, dass Inter trotzdem im Januar einen Vorstoß wagen wird, um der großen Konkurrenz zuvorzukommen, die auf ein Schnäppchen im Sommer lauert. Unter anderem der FC Bayern hat es auch auf Guéhi abgesehen, Sportvorstand Max Eberl traf sich schon mit dem Berater des Innenverteidigers.

Lange Kandidatenliste

Gehen die Mailänder bei Guéhi leer aus, ist Dayot Upamecano (27) laut der italienischen Sportzeitung der Plan B. Auch hier sind die Mitbewerber aufgrund des auslaufenden Vertrags zahlreich und prominent. Zudem arbeiten die Bayern intensiv an einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags, Teil des Deals könnte eine gestaffelte Ausstiegsklausel sein.

Weitere Inter-Kandidaten: Mario Gila (25/Lazio Rom), Oumar Solet (25/Udinese), Tarik Muharemovic (22/Sassuolo) und Joel Ordonez (21/FC Brügge). Lose gehandelt wurde zuletzt auch Bayerns Min-jae Kim (28). Der vertraglich bis 2028 gebundene Südkoreaner würde aber eine Ablöse kosten, zudem ist den Nerazzurri Kims Gehalt zu hoch.