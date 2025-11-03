Akanji will gekauft werden

Leihgabe Manuel Akanji (30) würde gerne bei Inter Mailand bleiben. Auf einer Pressekonferenz sagte der Innenverteidiger, er hoffe darauf, dass die Italiener die Kaufoption ziehen werden. 15 Millionen Euro fließen in dem Fall an Manchester City. Absolviert Akanji 50 Prozent der Spiele, wird die Option ohnehin verpflichtend.

Der Schweizer Nationalspieler ist bei Inter gesetzt, kommt bislang auf elf Einsätze. Akanji betont: „Ich habe Spaß hier bei Inter, gehe mit der richtigen Einstellung auf den Platz und fühle mich in dieser Mannschaft sehr wohl. Mal sehen, was am Ende der Saison passiert. Ich werde mein Bestes geben und auf dem Platz zeigen, was ich kann.“